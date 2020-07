Di seguito le principali notizie di mercato estero della giornata di oggi, martedì 28 luglio 2020.



Secondo la Bild, il Borussia Dortmund avrebbe rifiutato un’offerta monstre da parte del Manchester United per il 20enne esterno Jadon Sancho: 89 milioni di sterline.



La qualificazione alla Champions League 2020-21 ha convinto il Chelsea a stringere i tempi per l’acquisto del 21enne Kai Havertz dal Bayer Leverkusen. Lo rivela il Guardian.



Secondo Sport, sono tre i club inglesi che, durante la prossima sessione di mercato, si contenderanno Philippe Coutinho, 28enne brasiliano di proprietà del Barcellona e in prestito al Bayern Monaco: si tratta di Arsenal, Tottenham e Leicester.