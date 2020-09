Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, martedì 16 settembre 2020.



Secondo TalkSport il Liverpool aspetterà l'ultima settimana di mercato per presentare un'offerta al Bayern Monaco per Thiago Alcantara.



I Reds potrebbero perdere Divock Origi: la punta belga piace a Fenerbahçe, Aston Villa, Newcastle e Fulham. Lo riporta il Mirror.



Secondo Deportes Cuatro il Barcellona chiederà a Lionel Messi di ridursi l'ingaggio per far fronte al calo dei ricavi.



Nome nuovo per l'attacco del Tottenham: piace il 31enne Bas Dost dell'Eintracht Francoforte. Lo riporta il Mail.



Secondo l'Evening Standard il portiere dell'Arsenal Emiliano Martinez è vicino all'Aston Villa.



Secondo Sky Sports Leon Bailey vuole lasciare il Bayer Leverkusen per la Premier League. Piace a Tottenham ed Everton, costa 45 milioni di euro.



L'esterno offensivo del Real Madrid Lucas Vazquez ha sul tavolo una ricca offerta dal Qatar. Lo riporta Marca.



Secondo il Times Gareth Bale avrebbe detto sì al prestito di un anno al Manchester United. Il Real Madrid vuole liberarsi del suo faraonico ingaggio.