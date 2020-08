Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 16 agosto 2020.



Il Borussia Monchengladbach è sulle tracce di Maxwel Cornet, 23enne attaccante ivoriano del Lione a segno contro il Manchester City in Champions League. Lo rivela Le 10 Sport, aggiungendo che il giocatore piace anche a un altro club tedesco, il Wolfsburg.



Thiago Alcantara ha già salutato virtualmente i compagni del Bayern Monaco, con i quali ha appena conquistato le qualificazione alle semifinali di Champions League: secondo Talksport, dopo la conclusione della Final 8 di Lisbona, il 29enne centrocampista spagnolo firmerà per il Liverpool.



Secondo ESPN, il Borussia Dortmund è interessato all’acquisto del 18enne centrocampista brasiliano Reiner Jesus, di proprietà del Real Madrid. La formula sarebbe quella del prestito annuale con opzione per una seconda stagione.