Mercato finito? Sì, perlomeno in entrata. I club italiani dalle ore 20 di ieri non possono più sottoscrivere nuovi contratti di compravendita. Possono invece tesserare giocatori svincolati, ma questa, come si usa dire, è sicuramente un'altra storia. Il mercato in tutte le top leghe d'Europa si può considerare chiuso, ma esistono ancora dei paesi in cui è possibile comprare giocatori e, di conseguenza, con cui i club di Serie A, B e C possono arrivare ad accordi di cessione per i propri tesserati.



Sono esattamente 9, per quanto riguarda il continente Europeo e quasi tutte con date differenti che partono dall'8 febbraio e fino al 1 marzo. Eccoli tutti.