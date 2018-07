La Lazio avrebbe individuato il vice-Milinkovic. Se il serbo dovesse partire (tra poco meno di una settimana si aggregherà ai compagni in ritiro), Lotito e Tare proverebbero a convincere Ramires. E potrebbe non essere un sogno: il centrocampista dello Jiangsu, come sottolinea il Corriere dello Sport, ha voglia di tornare in Europa, vuole lasciare la Cina.



CALCIOMERCATO LAZIO - Troppo alta la tassazione fiscale, troppo povero il campionato. Il giocatore sarebbe disposto dunque a rinunciare al maxi-stipendio cinese da 11 milioni, Lotivo per convincerlo vorrebbe mettere sul piatto l'ingaggio-record di 4 milioni. I procuratori di Ramires stanno chiedendo lo svincolo, a quel punto potrebbe scatenarsi un'asta per averlo a 0.