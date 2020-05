Il Fenerbahce deve vendere a causa della crisi causata dall'emergenza Coronavirus? In Turchia i media sembrano convinti che il club del Faro debba cedere: per questo motivo sta valutando le offerte per Altay Bayindir, portiere classe '98. Una buona notizia e una cattiva per Igli Tare: partiamo dalla buona, sta monitorando da tempo la situazione di Vedat Muriqi, se il Fenerbahce dovesse trovarsi in cattive acque potrebbe abbassare le sue pretese.



MERCATO LAZIO - Su Muriqi non c'è solo la Lazio: il centravanti kosovaro piace in Premier League e al Napoli. Attenzione però: se il club turco dovesse riuscire a cedere il portierone alto 198 cm, potrebbe affrontare con maggior serenità l'asta per Muriqi, con la volontà di guadagnare il più possibile dalla cessione.