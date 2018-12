In rete, ma dalla Turchia confermano l'interesse forte del Galatasaray. Luiz Felipe apre le danze a Bologna e segna il suo primo gol in Serie A ma, come riporta Star.com, il suo acquisto da parte del club turco ha ricevuto l'ok, decisivo, di Fatih Terim.



MERCATO LAZIO - Al leggendario allenatore turco Luiz Felipe piace molto: apprezza che salga palla al piede e abbia buone capacità di palleggio, intravede importanti margini di miglioramento. In Turchia Luiz Felipe troverebbe una folta colonia brasiliana. Per fargli spazio, il Galatasaray potrebbe decidere di cedere il 30enne Maicon.