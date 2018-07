I dirigenti nerazzurri presto raggiungeranno Nanchino per andare a confrontarsi con la proprietà cinese. La Gazzetta dello Sport chiarisce anche la presenza in Asia di Ausilio e Gardini.



“Ausilio e Gardini in Cina valgono un paio di equazioni. La prima, la più scontata: non ci sono trattative in stato così avanzato da mettere in allarme i dirigenti. Numero due: se è vero che il meeting nel quartier generale di Suning rientra nella serie di riunioni a cadenza fissa e programmate da tempo, è altrettanto chiaro che la proprietà vorrà essere aggiornata sullo stato del mercato dai dirigenti nerazzurri”.