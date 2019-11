Ancora uno step e poi si potrà parlare di un'Inter che prova a mettersi al passo delle grandi d'Europa. La società nerazzurra ha soddisfatto le richieste di Conte che chiedeva Lukaku a gran voce e questa per il tecnico salentino è una garanzia sugli investimenti che Zhang assicurerà anche in futuro per rendere ancora più competitiva la sua squadra. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Nel primo mercato contiano, Marotta aveva messo in preventivo un grande investimento per rendere competitiva da subito la nuova Inter. E il sacrificio fatto per Lukaku dimostra quanto la società abbia desiderio di tornare a vincere e al tempo stesso di accontentare il più possibile l’allenatore. Poi gli acquisti di Sensi e Barella hanno dato volto alla nuova missione, ossia quella di cominciare a italianizzare una rosa da troppo tempo più straniera che azzurra. Nella prossima estate è atteso quindi l’ultimo step, con l’ingaggio di due grandi nomi che possano mettere l’Inter da subito in prima fila nella corsa al titolo”.