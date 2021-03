Scrivi Pogba, si legge sogna. In tantissimi nella Torino bianconera vorrebbero rivedere il centrocampista francese segnare per la Juventus. Prima dell’avvento del Covid era una pista di mercato tutt’altro che surreale, adesso le basi economiche sono fuori portata, soprattutto a causa del suo alto ingaggio. Ma il contratto in scadenza nel 2022 con il Manchester United impone valutazioni imminenti e con Raiola sulla sedia di regista nulla è da escludere. Come riporta Calciomercato.com, l’unica condizione che possa consentire alla Juve di lanciarsi su Pogba è la partenza di Ronaldo, che creerebbe un grosso spazio nel monte ingaggi.