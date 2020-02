Secondo quanto riporta Tuttosport, il Psg potrebbe chiedere uno tra Paolo Dybala e Miralem Pjanic come parziale contropartita per Mauro Icardi che resta un obiettivo della Juve per la prossima estate. La permanenza dell'argentino ai piedi della Tour Eiffel, infatti, non è scontato come ha confermato anche Wanda Nara: ​​"Se Mauro andrà mai alla Juve? Questo proprio non lo so, non so se l'anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, col calcio non si sa mai. Lui sceglierà e noi lo seguiremo. È difficile che capiti di discutere perché conosco davvero molto bene Mauro e so esattamente cosa vuole come calciatore e che cosa lo fa stare bene come uomo".