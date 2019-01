La Juventus non molla James Rodriguez che al termine della stagione potrebbe tornare al Real Madrid visto che al momento il Bayern non ha intenzione di riscattare il suo cartellino. Secondo Tuttosport, nella prossima settimana - con i Globe Soccer Awards a Dubai - un incontro tra Mendes, Branchini e Paratici non è da escludere.



ISCO - Intanto, anche Isco sta sondando il terreno per una possibile cessione a fine stagione. Il rapporto con Solari non è affatto idilliaco, e sebbene le ultime parole siano di tutt'altra pasta, l'ex Malaga ha intenzioni di fare le valigie: la Juve, in tal senso, è meta gradita. Il Real continua a sparare alto: valutazione di 300 milioni per lasciarlo andare. Troppi. Tocca lavorarci su.