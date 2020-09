La priorità della Juventus è avere un nuovo attaccante che possa sostituire Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino è pronto a firmare con il Miami, dove è arrivato proprio nella giornata di ieri, ma come abbiamo già analizzato, un nuovo numero 9 non dovrebbe essere la sola priorità del club bianconero.Vero che è rientrato dal prestito Luca Pellegrini che potrà finalmente far tirare il fiato ad Alex Sandro ma non può certo bastare questo per chiudere il gap con le big europee.