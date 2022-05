In casa Juve si inizia già a pensare a quella che sarà la prossima stagione, considerando che quella che sta per ultimarsi non ha più nulla da chiedere a Madama. In attesa di capire quale sarà la prossima destinazione di Paulo Dybala, i bianconeri avrebbero già individuato chi potrebbe raccoglierne l'eredità. Il riferimento va ovviamente al giovane talento del Sassuolo Giacomo Raspadori, già visionato a più riprese dai dirigenti della Continassa e che rispecchierebbe a pieno le esigenze dei bianconeri. Stando a quanto riportato anche da Tuttosport, la sua trattativa non sarebbe legata a quella che potrebbe portare Di Maria sotto la Mole e dunque, molto presumibilmente ci si aspetterà un assalto in estate da parte della Vecchia Signora.