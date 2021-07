Prima di acquistare, bisogna fare cassa. La dirigenza della Juventus, come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha deciso di valutare tutte le offerte per Merih Demiral: il calciatore turco parte dietro a Chiellini, Bonucci e De Ligt nelle gerarchie di Max Allegri per la difesa, di conseguenza è sul mercato. Il difensore piace molto in Premier, in particolare modo all’Everton, ma anche a club di Serie A come l’Atalanta, che potrebbe perdere Romero nel caso in cui il Manchester United offrisse i 45 milioni richiesti. I milioni incassati da un'eventuale cessione di Demiral sarebbero fondamentali per assicurarsi l'obiettivo numero uno per il centrocampo: Manuel Locatelli.