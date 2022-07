L'addio di de Ligt ha accelerato le operazioni di mercato in casa Juve; la dirigenza della Vecchia Signora, quindi, si è attivata per ricostruire la rosa e tra i tanti nomi in lista se ne sta valutando uno nuovo, come riporta il Corriere dello Sport: " l'ultima idea della squadra mercato bianconera conduce a Daniele Verde dello Spezia, 8 gol e 6 assist la scorsa stagione, profilo individuato tra quelli utili per allargare le rotazioni sulle ali".