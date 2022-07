E' difficile dare i voti adesso al mercato, ma resta un esperimento divertente. Non c'è ancora una squadra definita:, ha perso Kessie, non avrà Ibrahimovic, ha rinnovi importanti, come quelli di Leao e Bennacer: i lavori sono appena cominciati. A oggi giocatori importanti sono usciti e non entrati.Il Napoli dipende dalla crescita di Osimhen e soprattutto dalla sua conferma.per la scadenza di Mertens e l'addio di Insigne. Non conosco il georgiano, dal nome poco pronunciabile (Kvaratskhelia ndr), molti mi dicono sia bravissimo e non subito adattabile alla Serie A. Non si è ancora davvero affacciata la Roma, Matic e Celik non la rinforzano molto, lo stesso Frattesi è utile, non da cambio di passo. Ci si aspetta di più dal primo mercato ragionato dei Friedkin.Pessina al Monza è forse l'acquisto più solido di questo mercato, il più reale. Gli altri sono tutti prestiti oppure occasioni a zero.