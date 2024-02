Mercato Juventus, nel mirino di Giuntoli c'è anche Brescianini

La storia della Juve è sempre stata contraddistinta da quei gregari fondamentali per tenere insieme tutti i pezzi e arrivare alle vittorie. Quella sul mercato ha visto spesso il club bianconero mettere a segno dei colpi solo apparentemente di secondo piano. Basti pensare all'operazione legata ad Andrea Cambiaso o a quella di Federico Gatti, entrambi oggi punti fermi nello scacchiere di Max Allegri. E se la storia insegna qualcosa, anche in futuro la dirigenza bianconera non smetterà di cercare giocatori funzionali anche se distanti dai lustrini delle prime pagine, in questo senso d'altronde Cristiano Giuntoli è da sempre uno specialista. In questa categoria si inserisce per esempio il profilo di Marco Brescianini, uno che sta scoprendosi assolutamente all'altezza della serie A dopo una lunga gavetta vissuta in prestito sotto la gestione del Milan.



PASSATO E FUTURO - Cresciuto nel vivaio del club rossonero è andato a farsi le ossa negli anni tra Virtus Entella, Monza e Cosenza. Salvo poi essere lasciato libero di accasarsi al Frosinone, ennesima intuizione azzeccata del ds Guido Angelozzi. Che nel tessere trame proficue sia per il club ciociaro che con la Juve, ha già iniziato a parlare di Brescianini in ottica bianconera: contatti avviati, trasferimento davvero possibile, in attesa di capire se poi eventualmente girarlo altrove magari come parziale contropartita tecnica su altri fronti.