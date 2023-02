Unica nota lieta del lunch match contro il Lecce, per l'Atalanta, è stato l'esordio in Serie A del fantasista Lukas Vorlicky. Anni fa era visto, al pari di Dejan Kulusevski e Amad Diallo, come il talento offensivo di maggior prospettiva del settore giovanile dell'Atalanta.



Tanti infortuni, soprattutto al legamento crociato del ginocchio, hanno minato la sua carriera, ma ora sembra pronto a riprenderla in mano nell'attacco della prima squadra nerazzurra: sono bastati una manciata di minuti col Lecce per mostrare un buon bagaglio tecnico e di personalità non scontata a 21 anni. L'ennesimo gioiello della cantera nerazzurra è pronto ad arricchire l'Atalanta.