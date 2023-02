Quando c'è, si sente. Quando non c'è, anche. Basti guardare il risultato di Atalanta-Lecce, giocata in emergenza e senza, tra gli altri, Giorgio Scalvini. Difensore centrale o mediano, mentalità e qualità tecniche da veterano nonostante i 19 anni appena compiuti. E un valore di mercato che ha già superato i 30 milioni di euro ed è destinato a crescere ulteriormente, per la gioia della famiglia Percassi che già pregusta l'ennesima grande cessione per un giocatore cresciuto tra i campi di Zingonia.



LA SITUAZIONE - In tanti, negli ultimi messi, hanno osservato da vicino le prestazioni del classe 2003. In Italia Inter e Juventus sono quelle che si sono mostrate più calde sul giocatore. All'estero, invece, l'Atletico Madrid si è informato con l'entourage del ragazzo, senza presentare ancora nessuna offerta alla Dea ma continuando a mandare i suoi scout al Gewiss Stadium per prendere appunti e restare aggiornati sulla sua crescita. In vista di un'estate che di proposte, a Bergamo, ne porterà tante...