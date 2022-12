Il centrocampista goleador classe 2003 dell'Inter Giovanni Fabbian piace non poco all'Atalanta. L'Inter sa benissimo che mister Gasperini ha bisogno di un vice de Roon per il nuovo ciclo e vuole approfittarsene per arrivare a Scalvini, altro gioiello nerazzurro.



Il club milanaise ha già avviato i contatti con l’Atalanta per anticipare i tempi: inserendo nella trattativa la carta Fabbian, potrebbe avere il difensore e centrocampista atalantino alla metà del prezzo, 20 milioni al posto dei 40. L'unica incognita la concorrenza: City, Liverpool e Bayern, per non perderselo, potrebbero arrivare a giugno a mettere sul piatto 50 milioni. Ai quali Percassi non direbbe no.