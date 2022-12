Il prossimo rinforzo della Sampdoria sarà in attacco, e arriverà dall'Atalanta, via Empoli. All'interno del maxi scambio che coinvolgerà Caputo, infatti, a Genova arriverà anche la punta Sam Lammers, attualmente in prestito in Toscana ma di proprietà dei bergamaschi.



L'accordo tra Atalanta e Sampdoria è già stato trovato: i blucerchiati 'erediteranno' la formula dell'Empoli per Lammers, ossia prestito secco e annuale, con scadenza al termine della stagione 2022/23. I club eventualmente ridiscuteranno il futuro dell'olandese, già seguito da Corte Lambruschini prima che si accasasse in nerazzurro.