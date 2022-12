Il ventenne terzino sinistro del Verona Josh Doig ha troppa concorrenza, l'Atalanta torna quindi su un vecchio pallino di mercato per rinforzare la sua fascia sinistra: il mancino naturale dello Stoccarda Borna Sosa. Sul fronte entrate però tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno per Malinovskyi, almeno 18 milioni da reinvestire per il nazionale croato, che con i suoi alti e bassi al Mondiale non ha fatto schizzare oltre la sua valutazione. L'Atalanta ci riprova.