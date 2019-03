Un ex Lazio dovrà trovarsi un'altra squadra. Per un de Vrij decisivo nel derby milanese, un altro ex biancoceleste potrebbe presto cambiare aria: Keita Balde Diao potrebbe finire la sua avventura a Milan in estate. Suning non avrebbe nessuna intenzione di riscattarlo: troppo alta la sua clausola.



MERCATO INTER - L'ex Lazio potrebbe addirittura non rimanere in Italia: ha molti estimatori, potrebbe scegliere un altro campionato. Come riportato a Top Calcio, il giornalista Gian Luca Rossi avrebbe chiuso alla permanenza all'Inter del senegalese: "Non ha neanche preso casa a Milano perché già sa che non sarà riscattato, visto che costa 35 milioni".