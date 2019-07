Dorukhan Tokoz è sempre più vicino all'Udinese. Come riporta Hurriyet.com, Igor Tudor in persona sta spingendo per portarlo in Italia. Marino avrebbe alzato l'offerta a 8,5 milioni, dopo il primo rifiuto del club bianconero, superando di fatto la concorrenza italiana per il centrocampista.



MERCATO LAZIO - Anche la Lazio, insieme a Sassuolo, Genoa e Inter, rimane alla finestra. Tutto fermo: Tare prima deve cedere e passare alla cassa, per poi investire sul centrocampo. Milinkovic e Badelj sono in uscita, l'Udinese vuole approfittarne per soffiargli il giovane e talentuoso centrocampista.