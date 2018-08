Il mercato potrebbe essere prolungato fino al 31 di agosto. La notizia è stata lanciata da Sportitalia ieri sera, spiegando come il gong del mercato estivo potrebbe verosimilmente essere spostato al termine del mese, ma soltanto per le squadre di Serie B e Serie C che ancora non hanno completato il tabellone delle squadre che prenderanno parte ai rispettivi campionati la prossima stagione.