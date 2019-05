La Juventus non vuole mollare Milinkovic. La missione impossibile è affidata a Paratici, che non ha nessuna intenzione di lasciare la pista che porta al centrocampista della Lazio. Come riporta Lalaziosiamonoi, c'è ancora troppa distanza di valutazione.



MILINKOVIC JUVENTUS - La Lazio ha rifiutato cifre mostruose per il serbo, ora lo valuta almeno 100 milioni, dall'altra parte la Juventus non è disposta ad andare oltre i 60. Si valutano le alternative: i cartellini di Rugani e Orsolini potrebbero finire sul piatto della trattativa.