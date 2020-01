Berisha va in Bundesliga, e la Lazio sta pensando di piazzare il colpo di mercato in mediana. Come riporta Il Corriere dello Sport, la rosa rischia di diventare davvero troppo corta a centrocampo. Per questo Tare starebbe sondando il mercato in cerca di un'occasione.



NO BADELJ LAZIO - Non sarà Milan Badelj il centrocampista cercato dalla Lazio. In casa viola non è più una figura di riferimento come in passato, è ai margini del progetto di Iachini. Ma le possibilità che torni da Inzaghi, con cui il feeling non è mai scattato, sono remote. Qualcosa è andato storto in passato, difficilmente si penserà di riprovare.



MERCATO DALLA PREMIER - Sulla scia dell'Inter, anche la Lazio guarda in Premier League: vorrebbe portare a Roma Victor Wanyama. Centrocampista fisico, ma con buone doti tecniche, non sta trovando spazio nell'11 di Mourinho. Il Tottenham vuole cederlo, potrebbe partire per poco meno di 9 milioni di sterline. Su di lui ci sarebbero Celtic e Aston Villa.