Luis Alberto sta recuperando, vuole tornare in condizione per il derby, ce la sta mettendo tutta: Inzaghi ha bisogno di lui, lo vuole in campo nel match contro la Roma per ottenere la dodicesima vittoria consecutiva e puntare con decisione alle zone altissime della classifica. Ma, come riporta il Messaggero, sullo spagnolo potrebbe virare anche una big italiana.



MERCATO LAZIO - Ma attenzione alle sirene di mercato. La Lazio vorrebbe prolungare il contratto, ma Conte lo starebbe corteggiando per portarlo a Milano, all'Inter. La squadra nerazzurra sta cambiando la mediana, vuole maggior qualità. Sta corteggiando Eriksen e Modric, ma anche Luis Alberto piace, eccome. La Lazio vorrebbe blindarlo, ma ora lo spagnolo pensa solo al campo. E a tornarci contro la Roma.