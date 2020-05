La Lazio si muove sul mercato, e deve cercare di rinforzare le fasce. Nella pianificazione della prossima stagione, che probabilmente vedrà la Lazio impegnata in Champions League, come riporta il Corriere dello Sport Lulic ha sofferto più del previsto l'infortunio alla caviglia e Jony ad oggi non si è ancora del tutto ambientato.



MERCATO LAZIO TUTTI I NOMI SULLA FASCIA - Tare si sta guardando intorno, il nome che circola da giorni è quello di Konstantinos Tsimikas, esterno 24enne dell'Olympiakos, che piace anche al Napoli. Sulla fascia sinistra bisogna trovare un sostituto di Lulic, il greco potrebbe essere un'opzione interessante.