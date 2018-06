Milinkovic è ancora al centro del mercato Lazio: sono in molte le società a pensare a lui, la dirigenza biancoceleste pensa a come eventualmente sostituirlo sul mercato. Magari andando a rispolverare una vecchia pista, quella che porta a Liverpool, la stessa strada che ha portato a Roma Luis Alberto e Lucas Leiva. Le voci dalla Spagna sembrano aver accantonato la pista André Gomes, stavolta a tenere banco, come riporta il Corriere dello Sport, è il nome del giovane centrocampista Marko Grujic: il ragazzo classe ’96, 191 cm di altezza, mediano, piace a Tare. Che potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti coi Reds. Piccolo problema: è extracomunitario. In casa Lazio quella casella rischia di essere vitale, tra Wesley e un possibile arrivo di un difensore.



MERCATO LAZIO – Le alternative comunque sulla mediana di certo non mancano, anche più rodate e pronte. Il nome nuovo è quello di Jakub Jankto, centrocampista ceco che si è fatto notare all’Udinese nel corso delle ultime due stagioni. Con Oddo sembrava essere rifiorito, poi tutta la squadra si è inabissata, ottenendo la salvezza solo in extremis. Costa 15 milioni, la Lazio ci pensa.