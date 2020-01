In Inghilterra rilanciano: il Tottenham è pronto a lanciare l'ultimo assalto a Giroud. Il Chelsea non avrebbe chiuso all'eventualità di una cessione in Premier, nonostante la possibile rivalità cittadina per il quarto posto, valevole per la Champions. Gli Spurs hanno l'avallo della moglie del giocatore, contano sulla possibilità che l'attaccante non voglia cambiare città e campionato. La Lazio, dal canto suo, sta trattando: vuole affondare il colpo per regalare ad Inzaghi un centravanti di livello assoluto. Attenzione, non c'è solo il Tottenham: anche il Newcastle si sta inserendo. Come riporta Sky Sport UK, le 4 punte con la maglia bianconera hanno fatto appena 3 gol, la penuria di reti in avanti sta spingendo i dirigenti a puntare su Giroud, che è stato proposto. Il giocatore avrebbe rifiutato due volte il trasferimento ai Magpies, che provano a convincerlo.