In Inghilterra esaltano la stagione di Luis Alberto. Nel podcast del Liverpool Echo si parla dello spagnolo della Lazio: "da quando è arrivato in biancoceleste è cresciuto anno dopo anno". Uno dei principali artefici dell'esplosione di Luis Alberto è stato Simone Inzaghi: lo ha esaltato, facendolo diventare uno dei gioielli sul mercato del club.



MERCATO LAZIO - Per i media inglesi sembra molto complicato che Luis Alberto decida di tornare in Premier League, campionato che si è dimostrato poco adatto alle sue caratteristiche. Lo spagnolo in Italia sarebbe seguito da Juventus ed Inter con attenzione, ma in linea del tutto teorica preferirebbe tornare in Spagna, dove molti top club si sono scritti il suo nome sul taccuino. Lo spagnolo sta per firmare il rinnovo con la Lazio, con una ricchissima clausola rescissoria.