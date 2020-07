Una giornata, a caccia di record per Immobile, poi la Lazio si immergerà nel calciomercato. I lavori sono già iniziati da tempo, Tare sta seguendo molti profili e tracciando nuove opportunità. Il sogno David Silva accende i tifosi ma sono tanti i profili che possono essere utili alla squadra.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, Maresh Kumbulla è ancora l'obiettivo numero 1 in difesa. Sarà il sostituto di Radu, la Lazio però non si muove dalla sua offerta di 22 milioni più André Anderson. Fase di stallo: il Verona vuole più cash, l'Inter sullo sfondo spaventa, perché potrebbe mettere sul piatto 20 milioni + il cartellino di Salcedo e un altro Primavera. Kumbulla preferirebbe la Lazio: avrebbe più garanzie di giocare, ma il Verona sorride solo con l'Inter. Fase di stallo, tutto fermo.