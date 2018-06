Fumata nera per Felipe Anderson. Nessun incontro con il West Ham a Londra, le offerte del club non hanno convinto Lotito. Il West Ham ha offerto 30 milioni + 20% sulla prossima cessione, poi a seguire 32 milioni + 5 milioni di bonus. Come riporta Repubblica, Lotito pretende 40 milioni, dovendo corripsondere il 25% della futura cessione al precedente club di Felipe, il Santos.



MERCATO LAZIO - Gli Hammers trattano, vogliono Felipe, che a sua volta sogna la Premier League. La trattativa continua, bisogna convincere la Lazio. Sul piatto c'è anche il cartellino di Lukaku, valutato 10 milioni, il West Ham ha chiesto informazioni.