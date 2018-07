La Lazio si muove sul mercato, in cerca di un colpo da 90. La suggestione Robben sembra eccessiva per gli standardi biancocelesti, ma nelle ultime ore spunta un nome caldo, caldissimo, quello di Pedro del Chelsea. In scadenza a giugno 2019, il club biancoceleste ha in testa di spendere almeno 25 milioni per portare a Roma un acquisto alla “Lucas Leiva dell’attacco”. Classe '87, ha trovato poco spazio ultimamente, e non è detto che, con Sarri in panchina, le cose siano destinate a migliorare. Anche l’ingaggio dello spagnolo sarebbe alla portata (a Londra percepisce attualmente poco più di 3 milioni). Il sostituto di Felipe rischia di essere l'ex Barcellona Pedro, un nome pesante, un profilo top.