Secondo quanto riportato da cittaceleste.it l'avventura di Dusan Basta alla Lazio può essere ai titoli di coda. Dal ritiro di Auronzo giungono informazioni importanti: Inzaghi sta utilizzando l'esterno nella difesa a tre e non più sulla linea mediana: il serbo è adattato in un ruolo dove in casa biancoceleste c'è abbondanza, un indizio da non sottovalutare.