Il futuro di Lucas Perez è incerto, la Lazio monitora la sua situazione. L'oramai ex Deportivo La Coruna tornerà alla società che detiene il suo cartellino, l'Arsenal. Il suo futuro è incerto: i Gunners stanno vivendo un'epocale momento di transizione, dopo l'era Wenger. L'arrivo di Emery in panchina potrebbe cambiare le gerarchie in attacco. Perez aspetta, come riporta Sky Sport il 2 luglio tornerà a Londra per capire la posizione della società e del tecnico. la Lazio resta alla finestra, Luis Alberto conosce benissimo l'attaccante, potrebbe convincerlo a venire a Roma.