L'asse è caldo, caldissimo. La Lazio tratta solo con il Sassuolo: la trattativa per Acerbi sta entrando nel vivo, ma l'obiettivo è un altro. Non solo Acerbi, nel calciomercato Lazio c'è spazio per un altro nome alla corte di Squinzi: si tratta l'esterno Politano.



CALCIOMERCATO LAZIO - Si infiamma il calciomercato: Politano piace a tante big in Italia, Inter e Napoli sono su di lui da tempo. Non sono bastati i 27 milioni offerti a gennaio dal Napoli per portarlo via. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ però Lotito sarebbe pronto a reinvestire i soldi che otterrà dalla cessione di Felipe Anderson, ovvero una cifra vicina ai 40 milioni. Per la società Politano è il profilo giusto per completare l’attacco: 10 reti durante la scorsa stagione, assist, margine di crescita evidente.

MAXI OFFERTA LAZIO - Non importa sia un ex Roma: per arrivare a lui ed Acerbi la Lazio vuole mettere sul piatto soldi+ Cataldi, una maxi-offerta che potrebbe scuotere il calciomercato italiano. L'arrivo di Politano non escluderebbe altri rinforzi in avanti: Wesley del Bruges sarebbe sempre più vicino alla Lazio.