La Lazio vuole uno o due rinforzi sul mercato in attacco, parola di Tare. Non solo Borja Mayoral. Nel mirino del ds albanese ci sarebbe anche Kevin Lasagna, punta dell'Udinese. Un'aggiunta al reparto, non solo un'alternativa a Mayoral: come riporta il Messaggero sarebbe un attaccante completo, che conosce benissimo la Serie A e che ha la stima totale di Inzaghi.



MERCATO LAZIO - Il mister ha già provato a convincere Lotito l'anno scorso a prenderlo, ma non se ne fece nulla. Stavolta il nome di Lasagna torna in ballo, con la Champions League sarebbe un rinforzo ideale.