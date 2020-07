La Lazio scende in campo all'Olimpico per provare ad accorciare sull’Inter, fermata ieri dalla Fiorentina. Di fronte c’è il Cagliari di Walter Zenga per la sfida conclusiva della 35a giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, reduce dal ko contro la Juventus, nelle ultime cinque partite di campionato ha raccolto un solo punto contro l’Udinese; gli ospiti hanno pareggiato l’ultima gara contro il Sassuolo, in precedenza erano arrivati tre pareggi e due sconfitte. Inzaghi ritrova Correa, Luis Alberto e Marusic tra i convocati; Zenga deve fare a meno di Nainggolan. Dirige il match dell’Olimpico l’arbitro Marco Piccinini.









STATISTICHE E PRECEDENTI - La Lazio ha affrontato il Cagliari 67 volte in Serie A: 34 vittorie, 16 pareggi e 17 partite perse. Nel mese di luglio solo i rossoblù (due) ha segnato meno gol della Lazio (tre). Simone Inzaghi conta sette partite da allenatore contro il Cagliari in Serie A: per l’allenatore biancoceleste cinque successi e due pareggi – è una delle quattro squadre contro cui vanta almeno sette partite ed è rimasto imbattuto. Joao Pedro ha segnato 18 reti in questo campionato con il Cagliari, solo uno in meno di quanti ne aveva realizzate in totale nelle tre stagioni precedenti in Sardegna nel massimo campionato.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.



CAGLIARI: (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Nandez, Rog, Ionita, Mattiello; Simeone, Joao Pedro.



