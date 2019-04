Dalla Spagna rilanciano: su Milinkovic c'è anche il Real Madrid. L'obiettivo di Milan e Inter è insidiato dai Blancos: in casa Real c'è aria di rivoluzione, l'arrivo di Zidane è stato pensato per aprire un nuovo ciclo. Tra i partenti anche l'ex Betis Dani Ceballos: il Real vorrebbe offrirlo alla Lazio per arrivare a Milinkovic. Che è una seconda scelta per la squadra di Zidane: il tecnico francese ha chiesto il connazionale Pogba. Se non dovesse arrivare, il Real si getterebbe sul serbo della Lazio.