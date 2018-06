La Lazio pianifica il mercato, sul taccuino di Tare c'è un nome in particolare cerchiato di rosso: stiamo parlando di Wesley del Bruges. La trattativa va avanti da settimane, il ds albanese vuole portare a Roma la punta. Come riporta il Corriere dello Sport, la società belga continua a chiedere 15 milioni di euro, la Lazio vorrebbe uno sconto. Wesley dal canto suo si è promesso a Tare, che, per smuovere le pretese del club belga, starebbe pensando di inserire una percentuale da riconoscere al Bruges in caso di futura cessione del giocatore. Potrebbe essere la mossa decisiva.



MERCATO CESSIONI - Nel frattempo Tare lavora per trovare posto a Caicedo altrove, dal momento che l'arrivo di Wesley gli toglierebbe spazio e minutaggio. L'entourage dell'attaccante ex Espanyol è al lavoro, lui sta aspettando notizie. La Lazio spera di ottenere 2 milioni dalla sua cessione, da investire su altri acquisti.