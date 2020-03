La Lazio ha un piano segreto per portare a Roma Giroud: l'attaccante francese non rinnoverà con il Chelsea, a giugno andrà a scadenza. Il viaggio di Tare a Londra il 31 gennaio ha messo le basi per l'arrivo dell'attaccante a giugno. Giroud piace molto anche a Conte e all'Inter, ma i soldi della Champions e il prestigio della lotta Scudetto avrebbero convinto Giroud di avere a che fare con una realtà solida. Lotito farebbe uno sforzo importante per lui: 3,5 milioni a stagione per 3 anni per l'attaccante 34enne. Un regalo ai tifosi della Lazio, dopo una stagione che si preannuncia ancora appassionante.