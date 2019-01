Si continua a lavorare per Zappacosta alla Lazio. L'idea di Tare rimane quella, nonostante le smentite di rito. Nel giro di 48-72 ore, a Londra ci sarà un vertice tra gli agenti dell’esterno e il Chelsea. Come riporta il Corriere dello Sport, i biancocelesti vogliono continuare a tenere calda la pista che porta in Premier, anche se è complicata.



CALCIOMERCATO LAZIO - Un accordo di massima con l’ex Torino c’è già: prenderebbe poco più di un milione di euro sino al termine della stagione per poi riparlare del suo contratto attuale (scadenza nel 2021 con i Blues) prolungato di 4 anni con la Lazio. Il Chelsea deve ammortizzare i 25 milioni spesi per il suo arrivo, vuole un prestito con obbligo di riscatto fissato almeno a 15 milioni.