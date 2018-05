La Lazio si prepara ad accogliere il figliol prodigo. Danilo Cataldi non verrà riscattato dal Benevento, retrocesso con largo anticipo in Serie B. In questa stagione non ha brillato, non é riuscito ad imporsi. Secondo quanto riporta Cittaceleste.it il centrocampista vorrebbe giocarsi le sue chance ad Auronzo, dopo la trafila giovanile nella Lazio. La società vorrebbe accontentarlo, bisognerà aspettare il termine della stagione per scoprire il futuro dell'ex Primavera.