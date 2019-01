La Lazio sogna un nuovo colpo alla Milinkovic-Savic. E lo sogna dal Genk, stessa base di partenza del gigante serbo. Ci sarebbe anche la Lazio sul talento del Genk classe 1999 Edon Zhegrova. La concorrenza sul "Messi del Kosovo", come viene chiamato, è altissima, la Lazio si sarebbe inserita nella corsa.



MERCATO LAZIO - Zhegrova può fare l'esterno offensivo o il trequartista: il nome del diciannovenne, in forza ai belgi del Genk, è stato accostato anche al Milan e il Barcellona. La Lazio ha ottimi rapporti in Belgio, in particolare con il Genk: per l'estate potrebbe decidere di sferrare un nuovo colpo alla Milinkovic.