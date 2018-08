Tutto fermo per Caicedo, come riporta il Corriere dello Sport, ma la Lazio continua a monitorare il mercato degli attaccanti: la speranza rimane di piazzare l'ex Levante e poter portare a Roma un'altra punta da affiancare ad Immobile. Inzaghi sembra intenzione a continuare con l'unica punta, ma potrebbe cambiare idea.



MERCATO LAZIO - In Scozia piace tanto Moussa Dembele, attaccante del Celtic che la Lazio sta visionando. Tare potrebbe piazzare il colpo: costo non eccessivo, 15 milioni, scadenza 2020, possibilità di cospicuo sconto. Tutto da valutare, con Caicedo ancora in rosa un altro colpo in avanti sembra difficile.