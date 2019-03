La Lazio pensa seriamente a Cutrone del Milan. Come riporta Cittaceleste.it l'attaccante del Milan non trova spazio, i rapporti tra Lotito e la dirigenza rossonera sono caldi. L'affare Milinkovic, a due giorni dalla fine del mercato era saltato: 80 milioni rifiutati, se ne potrebbe riparlare in estate. Ma la Lazio guarda con interesse a Cutrone: davanti avrebbe un altro titolarissimo, da Piatek a Immobile, ma Tare e Lotito stanno pensando ad una soluzione per non "spremere" Immobile. E Cutrone potrebbe essere il futuro, alla Lazio e in ottica azzurra.