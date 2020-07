La Lazio prepara il mercato e ci crede: Borja Mayoral non sarà un semplice rincalzo di mercato, ma le cifre che girano sono da titolarissimo. In attacco Luis Suarez è finito in seconda fila: è Borja Mayoral l'attaccante che vuole prendere la Lazio.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport a stretto giro ci sarà un vertice tra le parti con gli agenti del giocatore: Borja Mayoral è appena rientrato al Real Madrid - che ne detiene il cartellino - dopo il prestito al Levante. Il Real non ha spazio per lui ma vuole comunque monetizzare: chiede 20 milioni di euro, la Lazio arriverà a 15. Ma vuole presentarsi con l'accordo in tasca col giocatore: 2 milioni di euro a stagione, uno stipendio da titolarissimo in casa Lazio.